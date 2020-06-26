Международная консалтинговая компания Deloitte подготовила «Исследование миллениалов в 2020 году в России», пишет РБК . В этой работе эксперты изучили главные тревоги и темы, волнующие российских миллениалов, то есть тех, кто родился в последние десятилетия XX века, и представителей поколения Z (зумеров), идущего вслед за ними.

Так, в список главных тревог российских миллениалов попали здравоохранение, распределение богатств и коррупция, а в тройке лидеров в мире — изменение климата, личная безопасность и безработица. Главные страхи россиян поколения Z — коррупция, безработица и безопасность. Их зарубежных сверстников также волнуют изменение климата и сексуальные домогательства. Среди миллениалов в России тех, кто считает, что ситуация с экологией не может исправиться, 33% (в мире — 51%), как и среди зумеров (в мире — 49%). Доля россиян и молодых людей в целом в мире, которые считают, что глобальное потепление реально и оно вызвано людьми, одинакова высока: от 75% до 83%.

Исследование: «зумеры» оказались самыми подготовленными к кризису в России Почти каждый второй респондент в возрасте от 18 до 23 лет заявил о наличии сбережений.

Исследование Deloitte, проведенное уже после распространения COVID-19, показало, что на первое место среди волнующих тем вышли здравоохранение, угрозы окружающей среде и безработица. Так, 33% российских миллениалов заявили, что постоянно испытывают стресс, по сравнению с 44% в целом по миру. Среди представителей поколения Z тревожность выше: постоянно в стрессе находятся 40% зумеров в России, в мире их число достигает 48%. Всего 26% россиян-миллениалов и 41% российских зумеров считают, что в связи со стрессом можно взять отгул, по сравнению с 50% и 52% в мире. Также 48% миллениалов в России уверены, что они в жизни будут менее счастливыми, чем их родители; 22% рассчитывают стать более счастливыми, чем прежнее поколение. Среди российских зумеров 40% считают, что будут несчастнее родителей, 29% — что счастливее.

​Исследование: как миллениалам получать достойный пассивный доход Они мечтают о путешествиях и предпочитают тратить деньги на новые впечатления вместо вещей.

Миллениалов и зумеров больше всего волнуют вещи, связанные с работой и благосостоянием. Среди главных личных тревог — финансовое благополучие в долгосрочной перспективе, семейное благосостояние и карьерные перспективы. Также молодые россияне волнуются по поводу состояния своего здоровья. Среди опрошенных россиян 31% миллениалов и 40% зумеров сказали, что не смогут оплатить внезапные крупные расходы, что примерно совпадает с ощущениями молодых людей в целом по миру. Всего 16% миллениалов и 17% представителей поколения Z в России сказали, что за последние полгода столкнулись с невозможностью оплатить свои счета, а среди молодежи в мире с такой проблемой столкнулись 29% респондентов.