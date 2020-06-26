Ипотечный портфель в российских банках вырос на 0,4% в апреле по сравнению с мартом до 3,8 трлн рублей, сообщили ТАСС в бюро кредитных историй «Эквифакс».

«Продолжающийся вялый рост ипотечного портфеля может объясняться в первую очередь действиями механизмов льготного кредитования. Динамика этого сегмента рынка может ускориться после реализации шагов, объявленных президентом в минувший вторник, по распространению льготной ипотеки на покупку нового жилья стоимостью до 6 миллионов рублей в регионах и до 12 миллионов рублей в столицах. Тем не менее рост ипотеки продолжает сдерживаться снижающимися реальными располагаемыми доходами населения», — комментирует руководитель рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин.

Кроме того, ипотечные кредиты среди всех розничных сегментов выдаются на самый длительный срок, и даже в случае сокращения объема выдачи новых кредитов в течение нескольких месяцев негативного влияния на объем портфеля не будет, отмечают в рейтинговом агентстве «Эксперт РА». «Поддержку ипотечному сегменту с начала пандемии оказали государственные программы по предоставлению кредитов по льготной ставке, а также различные акции на приобретение нового жилья, проводимые застройщиками в условиях снижения спроса», — добавляет младший директор по банковским рейтингам агентства Ксения Балясова.

В свою очередь, директор — руководитель направления банковских рейтингов агентства «НКР» Михаил Доронкин отмечает, что динамика портфеля не всегда корректно отражает реальную ситуацию в кредитном сегменте. «В частности, в необеспеченном кредитовании сроки более короткие, чем в ипотеке, поэтому оно более оперативно реагирует на ситуацию с новыми кредитами. Поэтому более адекватный показатель — динамика выдачи новых кредитов. И здесь даже в ипотеке в апреле наблюдался заметный спад: примерно на треть по сравнению с мартом», — отмечает аналитик НКР.

По данным «Эквифакса», в апрельских выдачах по сравнению с мартом автокредиты показали сокращение на 81,1%, кредитные карты — на 63,5%, потребительские кредиты — на 52,5%, ипотека — на 50,6%.

«Режим самоизоляции привел к снижению объемов выдачи кредитов физическим лицам. При этом падение выдачи было наиболее драматичным за всю историю наблюдений, даже во время предыдущего кризиса 2014—2015 годов выдачи не сокращались настолько сильно», — отметили в бюро кредитных историй.



Так, в апреле 2020 года гражданами было заключено 635 тыс. кредитных договоров, а в разгар кризиса 2014—2015 годов (в декабре 2014 года) было оформлено 913 тыс. договоров, что на 30,5% больше.

Как отмечается в релизе «Эквифакса», поступившем позже в Банки.ру, «резкое снижение выдачи кредитов физическим лицам привело даже к тому, что... впервые в новейшей истории снизился объем кредитных портфелей банков. Наибольшее снижение отмечено по автокредитам (3%, или 25,5 млрд рублей), кредитным картам (2,8%, или 25,3 млрд), потребительским кредитам (1,4%, или 64,5 млрд рублей)».

