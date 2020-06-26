Все крупнейшие негосударственные пенсионные фонды (НПФ), специализирующиеся на обязательном пенсионном страховании, начали или планируют развивать розничный сегмент негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), пишет «Коммерсант» . Так, НПФ «Будущее» (из группы компаний «Регион») начал тестировать собственный стандартизированный индивидуальный пенсионный план (ИПП) «Классический», следует из размещенного на сайте фонда договора. Минимальный первый взнос — 1 тыс. рублей, выкупную сумму можно забрать через пять лет после заключения договора. По условиям он схож с ИПП НПФ Сбербанка. Распространять продукт планируется через банки и страховую компанию, входящие в ГК «Регион» и концерн «Россиум».

По словам источника издания, близкого к группе ВТБ, в этом году планируется начать привлечение физлиц и в розничном сегменте с первоначальным взносом 30 тыс. рублей. Продукт будет распространяться как через отделения ВТБ, так и через отделения Почта Банка. В этом году запустил ИПП НПФ «Сафмар». Минимальный взнос составляет 2 тыс. рублей, каналом распространения может служить страховая компания ВСК. В феврале этого года гендиректор НПФ «Открытие» Михаил Моторин заявил, что тестируется возможность продажи ИПП через сеть отделений материнского банка.

По словам экспертов, для крупнейших фондов, входящих в финансовые группы, логично выглядит цель розничного НПО для роста активов НПФ, от которого зависит, в частности, и вознаграждение фонда и менеджмента. По сравнению с другими инвестпродуктами, например страховыми, пенсионный план проигрывает с точки зрения рентабельности для агента и особенно не выигрывает для клиента с точки зрения выгоды, отмечают они.