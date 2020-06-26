Все крупнейшие негосударственные пенсионные фонды (НПФ), специализирующиеся на обязательном пенсионном страховании, начали или планируют развивать розничный сегмент негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), пишет «Коммерсант». Так, НПФ «Будущее» (из группы компаний «Регион») начал тестировать собственный стандартизированный индивидуальный пенсионный план (ИПП) «Классический», следует из размещенного на сайте фонда договора. Минимальный первый взнос — 1 тыс. рублей, выкупную сумму можно забрать через пять лет после заключения договора. По условиям он схож с ИПП НПФ Сбербанка. Распространять продукт планируется через банки и страховую компанию, входящие в ГК «Регион» и концерн «Россиум».
По словам источника издания, близкого к группе ВТБ, в этом году планируется начать привлечение физлиц и в розничном сегменте с первоначальным взносом 30 тыс. рублей. Продукт будет распространяться как через отделения ВТБ, так и через отделения Почта Банка. В этом году запустил ИПП НПФ «Сафмар». Минимальный взнос составляет 2 тыс. рублей, каналом распространения может служить страховая компания ВСК. В феврале этого года гендиректор НПФ «Открытие» Михаил Моторин заявил, что тестируется возможность продажи ИПП через сеть отделений материнского банка.
По словам экспертов, для крупнейших фондов, входящих в финансовые группы, логично выглядит цель розничного НПО для роста активов НПФ, от которого зависит, в частности, и вознаграждение фонда и менеджмента. По сравнению с другими инвестпродуктами, например страховыми, пенсионный план проигрывает с точки зрения рентабельности для агента и особенно не выигрывает для клиента с точки зрения выгоды, отмечают они.