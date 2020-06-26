Глава Евразийского банка развития Андрей Бельянинов 29 июня покидает банк, его место займет первый заместитель генерального директора Почты России Николай Подгузов, сообщил ТАСС источник, знакомый с кадровыми изменениями в финучреждении.

«Андрей Бельянинов 29 июня покидает банк, его должность займет Николай Подгузов из Почты России», — сказал собеседник ТАСС.

Бельянинов был назначен на должность председателя правления ЕАБР 1 декабря 2017 года. За этот период инвестиционный портфель банка вырос на 70% до 9,2 млрд долларов. Также ЕАБР создал расчетно-клиринговую систему и начал прямую (без использования доллара) конвертацию национальных валют стран — участниц банка. В конце прошлого года о намерении стать членами ЕАБР официально заявили Венгрия и Молдавия.

Подгузов с июля 2017 года являлся гендиректором ФГУП «Почта России». В феврале 2020 года гендиректором Почты России был назначен Максим Акимов (бывший вице-премьер РФ), а Подгузов перешел на должность первого заместителя гендиректора. До прихода в Почту России Подгузов занимал пост замглавы Минэкономразвития.

Информагентство направило официальный запрос в ЕАБР.



Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, призванной содействовать экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве путем осуществления инвестиционной деятельности.