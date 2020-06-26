Большинство российских бизнесменов рассчитывают восстановить свой бизнес после пандемии коронавируса за срок от шести месяцев до года. Такие данные социологического исследования аналитического центра университета «Синергия» приводит ТАСС. Опрос был проведен в период с 16 по 23 июня среди 2,7 тыс. предпринимателей во всех регионах России.

«На восстановление бизнеса от последствий пандемии может уйти от шести месяцев до одного года, заявили 61,8% российских предпринимателей. По мнению 25,6% респондентов, восстановить бизнес до прежнего состояния удастся за один — два года. Еще 6,8% предпринимателей заявили, что на это понадобится около трех лет; по мнению 3,3%, на это уйдет шесть и более лет. Только 2,5% опрошенных считают, что смогут восстановить бизнес за три — пять лет», — отмечается в исследовании.

Более половины предпринимателей (51,2%) заявили, что на восстановление экономики в целом понадобится от двух до пяти лет, еще 28,8% назвали срок в один — два года. По мнению 10,3%, на это уйдет десять и более лет, а 9,7% респондентов считают, что экономика восстановится в течение шести — десяти лет.

«Ожидать быстрой стабилизации российской экономики не приходится. Действительно, по самым позитивным прогнозам, она может вернуться к докризисному уровню как минимум через год, а по негативному сценарию — в 2023 году. Не стоит надеяться и на быстрое восстановление бизнеса, особенно в наиболее пострадавших отраслях. В среднем полностью покрыть убытки от пандемии бизнес сможет в течение полутора — трех лет. Однако срок может варьироваться в зависимости от сферы и типа товаров и услуг. Тяжелее всего будут восстанавливаться туристические компании, гостиницы, рестораны и ивент-агентства. Им как раз может понадобиться минимум три — пять лет, поскольку эти отрасли до сих пор не заработали в полном объеме», — сказал ректор университета «Синергия» Артем Васильев, чьи слова приводятся в исследовании.

Оно также показало, что приостановить бизнес из-за пандемии и ограничений вынуждены были 42% предпринимателей; 35% заявили, что понесли огромные убытки, но остались на плаву.

Сохранить бизнес помогли воля к победе и личная мотивация, заявили 31% респондентов; 19% спасло приостановление деятельности, а 16% — сокращение расходов. Еще 13% предпринимателей сохранили бизнес благодаря оптимизации работы, 11% опрошенных получили помощь от родственников и друзей, а 10% удержались на плаву, использовав финансовые накопления.



Продолжать свою деятельность и постепенно восстанавливать бизнес после снятия всех ограничений планируют 40% предпринимателей, работать в прежнем режиме намерены 35% опрошенных, 18% продолжат вести бизнес, но уже не в тех объемах. Только 7% заявили, что не планируют заниматься бизнесом какое-то время.