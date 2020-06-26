Сбербанк помог полиции задержать группу мошенников, которые звонили клиентам, представлялись сотрудниками службы безопасности, узнавали пароли от карт, после чего выводили средства клиентов на свои счета, а затем обналичивали их. Об этом рассказали в кредитной организации, уточнив, что таким способом, с использованием методов социальной инженерии, аферистам, в частности, удалось похитить 6 млн рублей у жителя Казани.

«Сотрудникам банка удалось в кратчайшие сроки установить банковские карты, использованные для обналичивания похищенных денег, а также номера мобильных устройств, которые также использовались для хищения средств. В результате совместных мероприятий Сбербанка с органами правопорядка задержаны четверо подозреваемых. В ходе следственных действий у них было изъято множество банковских карт, сим-карты, сотовые телефоны и другие вещественные доказательства», — говорится в релизе.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве с использованием электронных средств платежа, следует из сообщения.



На данный момент в оперативной разработке и розыске находятся еще несколько лиц. Расследование, которое установит всех пострадавших от деятельности преступной группы, продолжается. Также в ходе него будет уточнена сумма ущерба, причиненного мошенниками клиентам.

