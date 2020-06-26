Следственный комитет (СК) РФ просит Басманный суд Москвы арестовать заочно Владимира Ниязова и Сергея Столярова в рамках уголовного дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Как уточнили в пресс-службе суда, новые фигуранты дела Абызова объявлены в международный розыск.

«В Басманный районный суд поступили ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении находящихся в международном розыске Ниязова Владимира Усмановича и Столярова Сергея Михайловича», — сказала собеседница агентства.

По словам пресс-секретаря суда Ирины Морозовой, Ниязову заочно предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, мошенничестве в особо крупном размере, отмывании денежных средств в особо крупном размере и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Столярова обвиняют в отмывании денежных средств в особо крупном размере и незаконном участии в предпринимательской деятельности.