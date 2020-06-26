Прокуратура Москвы утвердила обвинение по делу о хищении 93 млн рублей из индивидуальных банковских сейфов коммерческого банка, сообщает пресс-служба ведомства.

Мошенники из Екатеринбурга обвиняются в совершении двух краж в особо крупном размере. «Установлено, что соучастники, действуя из корыстных побуждений, вступили в предварительный преступный сговор, разработали общий преступный план, выбрав в качестве объекта преступного посягательства денежные средства клиентов дополнительного офиса коммерческого банка», — говорится в сообщении прокуратуры.

По версии следствия, злоумышленники арендовали на свое имя четыре индивидуальных банковских сейфа. Затем расторгли договор аренды двух ячеек, сделав при этом дубликат клиентского ключа и мастер-ключа от них. Обладая правом прохода в помещение хранилища, а также владея дубликатами ключей, мошенники похитили из ячеек, которые были уже арендованы другими лицами, денежные средства двух граждан на сумму 93 млн рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Таганский районный суд Москвы. Обвиняемые содержатся под стражей.