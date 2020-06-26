Дополнительная эмиссия акций «Аэрофлота» прорабатывается, вполне возможен ее выкуп банками и частично государством, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

По его словам, стратегией, которую «Аэрофлот» для себя выбрал, предполагалось, что произойдет разделение внутри группы «Аэрофлот» и сама компания будет заниматься в большей степени международными перевозками. Текущего объема международных перевозок, «естественно, не хватает», чтобы обеспечивать операционную деятельность компании, отметил Дитрих.

Полученные средства господдержки ориентированы на три месяца и в июле должны закончиться, продолжил глава Минтранса. «Более того, группа «Аэрофлот» уже выбрала свою квоту по этим объемам на все три месяца», — уточнил он.

«Проблемы там остаются, и необходимость оплаты труда персонала в условиях, когда авиаперевозки не восстановились, для «Аэрофлота» серьезная проблема. «Аэрофлот», соответственно, по этому поводу прорабатывает план по дополнительным объемам, которые так же, как и «Российские железные дороги», они могли бы привлечь с рынка или с помощью государства для того, чтобы поддержать свою операционную деятельность, выплату зарплаты», — сказал Дитрих.

«Вопрос об источниках оплаты этой дополнительной эмиссии сейчас рассматривается. Вполне возможно, там будут и банки, что-то, вполне возможно, возьмет на себя государство. Тем не менее эти вопросы сейчас прорабатываются», — добавил Дитрих.