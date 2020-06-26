Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Норвик Банка на уровне «ruB+». По рейтингу сохранен «негативный» прогноз.

«Рейтинг банка обусловлен ограниченной рыночной позицией, адекватным запасом капитала, удовлетворительной оценкой качества активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой уровня корпоративного управления. Вместе с тем сохранен «негативный» прогноз по рейтингу в связи с ожидаемым ухудшением качества кредитного портфеля банка на фоне неблагоприятной экономической конъюнктуры и агрессивным ростом бизнеса в 2018—2019 годах. Реструктурированные ссуды после отмены регулятивных послаблений окажут негативное влияние на качество кредитного портфеля банка и, как следствие, на буфер капитала и рентабельность», — отмечается в релизе «Эксперт РА».

Аналитики напоминают, что Норвик Банк ведет деятельность в основном в Кировской области и специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании физлиц и предприятий малого и среднего бизнеса, а также на операциях на рынке ценных бумаг.

Ограниченные рыночные позиции отражают незначительную долю банка на российском рынке и высокую концентрацию привлеченных средств на домашнем регионе. При этом агентство отмечает, что развитие онлайн-каналов и внедрение агентской схемы продаж позволило банку повысить географию кредитных операций: доля размещенных средств, приходящаяся на Кировскую область, снизилась за последние 12 месяцев с 59% до 49%.

Агентство отмечает увеличение запаса прочности капитала к реализации кредитных рисков. По итогам I квартала 2020 года банк получил прибыль в размере 26,7 млн рублей, однако давление на показатели рентабельности оказывает убыточность бизнеса по итогам 2018—2019 годов. Для банка по-прежнему характерна невысокая операционная эффективность.

Отмечается повышенный риск обесценения существенной части активов банка на фоне пандемии. Портфель ссуд, выданных юрлицам и индивидуальным предпринимателям, характеризуется высоким уровнем проблемной задолженности. Портфель розничных ссуд представлен на 62% обеспеченными потребительскими ссудами и на 38% — необеспеченными. В анализируемый период наблюдалось снижение доли просроченной задолженности в розничном кредитом портфеле, обусловленное как улучшением качества кредитов, выданных физлицам в 2018—2019 годах, так и значительными темпами роста розничного бизнеса. Однако агентство отмечает, что к середине июня 2020 года, после пандемии COVID-19 и последовавших ограничительных мер, было реструктурировано около 8% объема задолженности физлиц и почти 10% объема корпоративных ссуд. «Шок российской экономики, начавшийся в конце I квартала 2020 года, с учетом ориентации банка на сегмент МСБ и розничное кредитование будет иметь отложенный эффект для качества кредитного портфеля», — говорится в релизе. Также наблюдается повышенная концентрация выданных кредитов на отраслях, подверженных риску обесценения в 2020 году (строительство и управление недвижимым имуществом, транспорт, торговля).



Объясняя консервативную оценку корпоративного управления и стратегии развития банка, агентство указывает на наличие отдельных недостатков в управлении основными банковским рисками, в том числе и кредитным, что привело к убыточности бизнеса в 2018—2019 годах. Аналитики констатируют значимые изменения в топ-менеджменте кредитной организации, произошедшие в 2020 году, при этом за короткий промежуток работы текущей администрации банка было невозможно оценить результативность и эффективность нового курса кредитной политики. В числе прочего отмечается, что давление на рейтинг оказывают повышенные регулятивные риски, связанные с преобладанием в структуре расчетных клиентских операций малого бизнеса из торгового сектора, а также имеющих пониженную налоговую нагрузку.