Банк ВТБ предоставил авиакомпании S7 льготный кредит на пополнение оборотных средств. Средства были выданы на условиях правительственной программы льготного кредитования, сообщили ТАСС в пресс-службе ВТБ.

Сумма кредита составила 3 млрд рублей, уточнили ТАСС в пресс-службе S7.

«В рамках постановления правительства ВТБ предоставил финансирование компании S7 на пополнение оборотных средств на условиях предложенной правительством программы льготного кредитования. Безусловно, государственная поддержка позволит бизнесу более эффективно справиться с последствиями текущей рыночной ситуации», — отметили в ВТБ.

В начале июня также стало известно, что Сбербанк предоставит S7 Group кредиты на выплаты зарплаты общим объемом около 1 млрд рублей. Кредиты рассчитаны на 13 месяцев. Финансирование предоставлено в рамках госпрограммы по кредитованию.