Российские фондовые индексы завершили торговую сессию пятницы разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,04% и составил 2 761,74 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,83% — до отметки 1 246,74.

Бумаги Сбербанка подешевели на 1,9%, Мосбиржи — на 1,43%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,59%, «АЛРОСы» — на 0,14%. Акции «Газпрома» выросли в цене на 0,16%.

«В пятницу российский фондовый рынок продолжил умеренное снижение, начатое днем ранее. Продажам в наших акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в район 40,7 доллара за баррель. Также негативная динамика на нашем рынке была поддержана западными фондовыми площадками», — комментирует главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

