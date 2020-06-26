Рубль завершил основную валютную сессию пятницы ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:07 мск повысился на 76 копеек к предыдущему закрытию и составил 69,78 рубля. С начала торговой сессии было проведено 34,3 тыс. сделок почти на 2,2 млрд долларов, диапазон котировок составил 69,05—69,998 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 78,27 рубля, увеличившись на 83 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено почти 7 тыс. сделок на 456,7 млн евро по курсам от 77,4 до 78,39 рубля за евро.

«На валютной секции Московской биржи рубль существенно ослаб по отношению к основным мировым валютам... Отметим, что еще в первой половине дня на фоне давления со стороны негативной динамики валют развивающихся стран рубль демонстрировал ослабление. Когда же наметилось ухудшение ситуации на рынке энергоносителей, основные мировые валюты смогли продолжить рост. В результате пара доллар/рубль вплотную подошла к верхней границе диапазона 67,5—70 рублей, которая выступает ближайшим сопротивлением. В случае ухудшения ситуации на рынке энергоносителей и ухода ближайшего фьючерса на нефть марки Brent ниже 40 долларов, а также дальнейшего снижения спроса на риск уже в ближайшие сессии американская валюта может попытаться преодолеть данное сопротивление и закрепиться в диапазоне 70—75 рублей», — комментирует главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.