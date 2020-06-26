Международный валютный фонд (МВФ) располагает еще примерно тремя четвертями своего кредитного потенциала в размере 1 трлн долларов для оказания помощи странам, пострадавшим от нынешнего глобального экономического кризиса, вызванного вспышкой нового коронавируса. Об этом сообщила в пятницу директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

«Нам все еще доступно порядка трех четвертей нашего кредитного потенциала [в размере 1 триллиона долларов]. Мы до и во время этого кризиса предоставили [к настоящему времени различным странам] в целом 250 миллиардов долларов», — заявила глава фонда в открытом интернет-интервью информационному агентству Reuters.

При этом Георгиева признала, что кризис оказался более острым, чем еще весной прогнозировали специалисты МВФ. «Это более глубокая рецессия, чем мы предсказывали в апреле», — сказала руководитель МВФ. Она напомнила, что в апреле эксперты фонда говорили о вероятном спаде мирового ВВП в текущем году в размере 3%. «Теперь мы говорим, что это будет, видимо, 4,9%. Это наша текущая оценка», — отметила Георгиева.

«[Тем не менее] мы прошли худшие последствия шока», — подчеркнула глава МВФ. По ее словам, самый сложный вопрос в этом кризисе — «неопределенность». «Нас ожидает еще очень много неопределенности. Это неопределенность с тем, как будет вести себя вирус. Это также неопределенность со скоростью, с которой [распространением нового коронавируса] задеваются различные страны, как сработает ответ на пандемию», — добавила Георгиева.

У нее поинтересовались, достаточно ли будет МВФ 1 трлн долларов для оказания содействия нуждающимся странам. Руководитель фонда в ответ допустила, что этот резерв придется увеличивать. «Читая наши новые прогнозы, я бы не стала исключать, что мы можем оказаться в ситуации, при которой ресурсы МВФ будут подвергаться испытанию. Но пока мы еще до этого не дошли», — сказала Георгиева.