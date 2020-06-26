Таганский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего советника председателя правления банка «Динамичные Системы» (ДС-Банка) Виктора Аверина. Как сообщает в пятницу Генпрокуратура РФ, он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса, — в растрате с использованием служебного положения, в составе организованной группы, в особо крупном размере.

В суде установлено, что злоумышленник и его сообщники, объединившись в преступную группу, в период с августа 2015 года по апрель 2016 года обеспечили заключение кредитных договоров между ДС-Банком и подконтрольными им организациями. Посредством перечисления по ним денежных средств они похитили у банка около 585 млн рублей. Данными денежными средствами они распорядились по своему усмотрению.

Ранее сообщники обвиняемого получили различные сроки лишения свободы.

Суд вынес приговор по уголовному делу экс-сотрудников ЦБ и ДС-Банка на 585 млн рублей Осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от четырех до восьми с половиной лет.

Свою вину в совершении преступления Аверин признал в полном объеме. Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке уголовного судопроизводства.

Суд дал Аверину 4,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, также ему назначен штраф в размере 500 тыс. рублей в доход государства.

«Гражданский иск, заявленный банком, в счет возмещения материального ущерба солидарно с ранее осужденными соучастниками ранее удовлетворен судом практически в полном объеме», — указано в сообщении Генпрокуратуры.

Уточняется, что приговор в законную силу пока не вступил.



ДС-Банк лишился лицензии в мае 2016 года.