Около 70% россиян к концу 2024 года смогут пользоваться мобильным широкополосным доступом в Интернет со скоростью не менее 1 Мбит/с, соответствующий проект одобрила рабочая группа АНО «Цифровая экономика», говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости протоколе заседания группы.

Заседание рабочей группы по направлению «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика» прошло 10 июня. На нем рассматривались предложения Минкомсвязи РФ по актуализации одноименного федерального проекта, в частности добавление нового показателя «Доля населения, обеспеченного мобильным широкополосным доступом в сеть Интернет со скоростью не менее 1 Мбит/с».

Согласно представленным в протоколе таблицам, в 2020 году мобильным ШПД будут обеспечены 45% жителей страны, а к концу 2024 года — 70%. Данных о необходимом для реализации проекта финансировании в документе нет.

Инициатива была поддержана большинством голосом, однако ряд экспертов указал на необходимость доработать проект. «Необходимо провести анализ прироста средней скорости доступа в Интернет за 2015—2020 годы. 1 Мбит/с может быть недостаточно», — приводится в протоколе отзыв замглавы Минпромторга Олега Бочарова.