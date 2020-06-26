Российское правительство работает над сокращением разрыва в оплате труда мужчин и женщин, на 2019 год составившим 27,9%. Об этом говорится в представленном в пятницу в ООН первом добровольном национальном обзоре России по выполнению целей устойчивого развития, подготовленном Аналитическим центром при правительстве РФ при участии Минэкономразвития, МИД и Росстата.

«Для целей обеспечения равенства мужчин и женщин в России реализуется Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017—2022 годы, направленная в том числе на сокращение разрыва в оплате труда мужчин и женщин (в 2019 году отношение заработной платы женщин к заработной плате мужчин составило 72,1%), сокращение числа случаев насилия в отношении женщин, увеличение числа женщин на руководящих постах субъектов малого и среднего предпринимательства», — говорится в документе.

При этом там отмечается, что, по оценке Программы развития ООН, Россия входит в число стран с очень высоким уровнем человеческого развития, причем индекс человеческого развития женщин равен или превосходит индекс человеческого развития мужчин (0,823 против 0,808 в 2017 году). При расчете ИЧР учитываются три вида показателей: продолжительность жизни людей, уровень грамотности населения страны и покупательная способность граждан. Индекс публикуется ежегодно с 1990 года.

В 2015 году государства — члены ООН приняли повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года. Она содержит ряд целей, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. Каждая из 17 целей содержит ряд показателей, которые должны быть достигнуты в течение 15 лет.