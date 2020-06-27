Финам Банк открыл новое отделение в Воронеже. Офис расположен по адресу: ул. Красноармейская, д. 52д, следует из релиза финучреждения.

«С открытием офиса кредитной организации в столице Черноземья теперь представлены такие услуги, как открытие и ведение депозитов и вкладов, оформление дебетовых и кредитных карт, валютно-обменные операции по выгодному курсу, денежные переводы и различные виды кредитования. В свою очередь, корпоративные клиенты получили возможность открытия расчетных счетов, ведения зарплатных проектов, а также комплексное сопровождение участников внешнеэкономической деятельности и исполнителей государственных контрактов», — сказано в сообщении.

Обслуживание физических лиц: понедельник — пятница с 10:00 до 19:00, суббота — с 10:00 до 16:00 (все операции, за исключением расходных операций), воскресенье — выходной.

Обслуживание юридических лиц: понедельник — пятница с 10:00 до 19:00, суббота — с 10:00 до 16:00 (только операции по объявлению на взнос наличными), воскресенье — выходной.