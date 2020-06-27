Росгосстрах Банк и платежная система «Мир» реализовали опцию автоматического подключения клиентов к программе лояльности платежной системы, говорится в релизе финучреждения.

Теперь держатели карт «Мир» РГС Банка смогут пользоваться акциями и привилегиями без дополнительной регистрации на сайте privetmir.ru.

«Сервис доступен с 18 июня 2020 года. Текущие держатели карт были подключены к нему автоматически до 22 июня 2020 года, а новые клиенты смогут воспользоваться программой лояльности уже на следующий рабочий день после выпуска карты. Для участников программы предусмотрен кешбэк до 20% при оплате покупок в самых разных категориях (продукты, одежда и обувь, развлечения, путешествия, кафе и рестораны) у более чем 200 партнеров — производителей товаров и услуг в 25 регионах России», — сказано в сообщении.