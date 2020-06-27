Чаще всего за онлайн-займами в период пандемии обращались жители Москвы и Московской области, где средняя сумма займа составила 11 500 рублей. Второе место — у жителей Санкт-Петербурга (с суммой в 10 300 рублей). Таковы данные исследования микрокредитной организации Creditter в период с 25 марта по 31 мая 2020-го.

В пятерку также вошли Краснодар, Екатеринбург и Казань, сумма займов здесь варьировалась от 8 900 рублей до 10 тыс. рублей. Замкнули десятку Ростов-на-Дону, Челябинск, Пермь, Самара и Нижний Новгород (от 8 тыс. рублей до 9 650 рублей).



«Реже всего за займами обращались в регионах, где и в обычное время компания традиционно фиксирует невысокую активность населения. В топ-10 вошли Севастополь, Биробиджан, Чукотка, Грозный, Элиста, Барнаул, Новый Уренгой, Черкесск, Назрань и Магадан. Средняя сумма, которая требовалась жителям этих городов, варьировалась от 6 500 рублей до 10 тысяч рублей», — отмечается в сообщении.



По словам исполнительного директора Creditter Фариды Валуевой, в период пандемии средний запрошенный срок, на который клиенты оформляют заем, вырос с 20 до 23 дней, средний возраст заемщика остался без изменений и составил 33 года.