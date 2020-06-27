Правительство одобрило выделение Минфину средств на выплаты по 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.

Как сообщал премьер-министр Михаил Мишустин, на эти цели планируется выделить более 270 млрд рублей. Накануне глава правительства подписал соответствующее постановление.

В соответствии с ним по 10 тыс. автоматически начислят тем, кто уже получил финансовую помощь в июне. Подавать для этого новое заявление не нужно — деньги выплатят на основании данных, имеющихся у Пенсионного фонда.

Если родители детей до 16 лет еще не оформляли пособие, то они могут подать заявление до 1 октября. Тогда они получат выплаты сразу за два месяца — июнь и июль.

Поддержать семьи с детьми в условиях пандемии коронавируса распорядился президент Владимир Путин. В июне предусматривалась единовременная выплата в 10 тыс. рублей родителям детей в возрасте от трех до 16 лет. На прошлой неделе президент в обращении к россиянам сообщил, что такая же выплата будет и в июле, ее получат все семьи, где есть дети от рождения и до 16 лет. По его словам, таких детей в стране более 27 млн.

Кроме того, родители детей в возрасте до трех лет с апреля по июнь получали пособие в 5 тыс. рублей ежемесячно.

Как отметили в Минтруде, эти пособия, как и другие выплаты на детей, введенные из-за пандемии COVID-19, не облагаются налогом и не учитываются при назначении других мер социальной поддержки.