Первый розничный кредит в возрасте от 18 до 23 лет берут 26% россиян. В основном эти средства тратятся на покупку электронных гаджетов. Такие данные показал опрос компании IDF Eurasia (работает под брендом сервиса онлайн-кредитования Moneyman), имеющийся в распоряжении ТАСС.

«Чаще всего заемщики из самой молодой категории (18—23 года) пускают кредитные средства на покупку всевозможных гаджетов и девайсов. Во-первых, это нужно для активных коммуникаций в онлайн-пространстве (соцсети, мессенджеры и пр.), во-вторых, для многих данные устройства выполняют роль своего рода социального индикатора — как известно, среди молодежи на них обращается пристальное внимание коллектива», — комментируют в компании.

Наибольшей популярностью среди таких заемщиков пользуются флагманские модели смартфонов топовых производителей (68%), ноутбуки (13%), планшеты (8%), наушники (6%), различные технические устройства, такие как квадрокоптеры, гироскутеры, электросамокаты (5%).

Наибольшую долю заемщиков (66%), взявших кредит впервые, составляют граждане в возрасте от 23 до 42 лет. Они предпочитают тратить средства на то, чтобы сделать ремонт, — 46%, приобрести автомобиль — 20%, мелкую бытовую технику — 15%, на организацию мероприятий (свадьба, юбилей, отпуск) — 19%.

Заемщики, впервые взявшие кредит в возрасте 42—65 лет (8%), тратят средства на помощь детям — 38%, развитие бизнеса — 27%, покупку квартиры или дачи — 22%, на медицинские услуги — 13%.

Опрос проводился среди более 5 тыс. жителей России в возрасте 18—65 лет.