Сделанное Россией за последние годы для экономики позволит выйти из нынешней ситуации с минимальными потерями, считает президент Владимир Путин.

Глава государства рассказал о ситуации в 90-е годы, когда гуманитарную помощь присылали не в связи с техногенными катастрофами или какими-то природными явлениями, «а как беднейшей стране мира, чтобы с голоду не помирали».

Он напомнил, что тогда в РФ не могли выплачивать зарплаты без внешних кредитов и люди сидели без денег месяцами.

«И вот то, что сделано нами за последние годы, дает возможность надеяться на то, что мы окончательно выйдем из этой ситуации достойно и с минимальными потерями», — заявил Путин в интервью телеканалу «Россия-1».

По его словам, многое предстоит сделать для диверсификации экономики.

«У нас промышленность выросла недавно под 90%, а обрабатывающие отрасли — более чем в два раза. В этом смысле нам еще очень много нужно сделать для диверсификации экономики», — отметил он.