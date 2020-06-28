Банки, выдающие льготные автокредиты семьям с детьми и медработникам, получат средства от государства на возмещение выпадающих доходов. Необходимые для этого изменения в правила субсидирования кредитных организаций утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Документ опубликован в воскресенье на сайте Кабмина.

«Субсидию получат те, кто предлагает займы со скидкой 10% от стоимости автомобиля семьям, воспитывающим как минимум одного ребенка, сотрудникам медицинских учреждений, а также сдавшим старый автомобиль в трейд-ин в счет уплаты первоначального взноса. При этом для жителей Дальнего Востока скидка должна составлять 25% от цены новой машины», — говорится в пояснительной записке к документу.

Вместе с тем максимальная стоимость автомобиля, который можно взять в кредит, увеличивается с 1 млн до 1,5 млн рублей. Как отмечается, это сделано для того, чтобы многодетным семьям стали доступны современные вместительные транспортные средства.

Всего на новую программу в этом году направлено 22,5 млрд рублей. Она не только поможет приобрести автомобиль тем, кто в нем нуждается, но и поддержит российский автопром на фоне ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции.