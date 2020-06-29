Запрос бизнеса на дерегулирование на фоне борьбы с последствиями пандемии позволил Минфину вернуться к ослаблению валютного контроля для экспортеров, пишет «Коммерсант» . Это следует из проекта поправок к закону о валютном контроле. Так, с 2021 года несырьевые неэнергетические экспортеры смогут не возвращать до 10% суммы контракта, с 2022 года — до 30%, в 2023-м — до 50%, в 2024-м — до 70%. Полная отмена требований для такого экспорта предусмотрена к 2025 году. Либерализация валютного контроля не затронет внешнеторговые контракты участников бюджетного процесса федерального уровня, федеральных бюджетных учреждений и унитарных предприятий. Послабления также не распространятся на ряд товаров, которые можно отнести как к сырью, так и к продуктам его переработки, в том числе минеральные продукты и топливо, недрагоценные металлы.

В Минфине сообщили, что проекты будут направлены в ЦБ и заинтересованные ведомства, а по результатам согласительных процедур определены шаги по работе с проектом.

Инициативы Минфина по отказу от репатриации валюты до сих пор блокировал регулятор из-за требований по исполнению антиотмывочных обязательств РФ перед ФАТФ. По словам экспертов, за отказ от репатриации выступали даже крупные компании из-за высоких рисков выхода на новые экспортные рынки, поскольку добросовестные экспортеры из-за неисполнения требования подпадают под риск штрафов до 100% стоимости контракта, а доказывание невиновности зачастую экономически неоправданно. В проекте должно быть учтено право правительства в экстренных случаях вводить временные требования о возврате валютной выручки, иначе закон снова потребует правки, считают эксперты.

В ФНС предупредили о риске утечки капитала при смягчении валютного контроля Помимо прочего, действующие ограничения поддерживают курс национальной валюты, отметил заместитель главы ФНС Дмитрий Вольвач.

Поэтапная отмена репатриации валютной выручки предусмотрена проектом нацплана восстановления экономики — законодательно инициатива должна быть оформлена к октябрю. В ведомствах, ответственных за исполнение нацпроекта, не смогли дать однозначную оценку проекту.