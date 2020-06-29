Минкомсвязь исключила из доработанной версии проекта постановления об экспериментальном запуске новой цифровой платформы «Гостех» упоминание конкретных компаний, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на источники. Минкомсвязь направила доработанный проект на согласование в ведомства, его обсуждение состоится 29 июня на совещании под председательством заместителя министра связи Андрея Черненко. В проект могут войти и Сбербанк, который был инициатором проекта, и его конкуренты в лице консорциума ВТБ и «Ростелекома».

В предыдущей версии проекта постановления среди участников эксперимента был указан именно Сбербанк. Предполагается, что на платформе будут представлены сервисы аренды государственного имущества и кадастрового учета недвижимости, а также система получения цифрового полиса обязательного медицинского страхования. По мнению руководителя группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора Deloitte Максима Налютина, наиболее вероятным конкурентом Сбербанку выглядит партнерство ВТБ и «Ростелекома», которые уже работают над формированием платформы больших данных.

Минкомсвязь планирует перевести сервисы на платформу «Гостех» до конца 2021 года Сбербанк предоставляет для эксперимента свою платформу.

В Минкомсвязи ранее говорили, что использование платформы Сбербанка не потребует расходов из госбюджета. Если разработка будет реализована за счет инвестора, то он, видимо, получит возможность заработка на эксплуатации системы, что в результате может стать выгодным коммерческим проектом, полагает Налютин. Это могут быть прямые комиссии или косвенные доходы за счет более комплексной работы с пользователем как в рамках «Гостеха», так и в периметре сервисов самого инвестора, поясняет он.