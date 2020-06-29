Российские фондовые индексы в понедельник начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,4% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 750,64 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,41% и равнялся 1 241,61 пункта.

В последние сессии на мировых рынках наметилось ухудшение настроений, которое вылилось в волну продаж по широкому спектру активов, отмечает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. В рамках предстоящей недели данная тенденция может сохраниться, а коррекция получит продолжение, полагает он.



«Основным риском для мировых рынков в ближайшие дни останется ситуация с распространением коронавируса, которую до прошлой недели инвесторы предпочитали игнорировать», — говорит эксперт. Что касается настроений на мировых рынках на утро понедельника, то их он характеризует как негативные.

«Учитывая внешний фон, сегодня на открытии российского фондового рынка ожидаем преобладания продаж. Снижение цен на нефть и негативная динамика внешних площадок приведут к отступлению индекса Мосбиржи в диапазон 2 700—2 750 пунктов. Более того, в случае ухудшения внешней конъюнктуры, в ходе сессии рынок сможет сделать существенный шаг к нижней границе данного коридора», — комментирует аналитик.

