Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 29 июня, поднялся выше 70 рублей, свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10:49 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 17 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 70,02 рубля.

В последний раз курс доллара находился выше 70 рублей 15 июня текущего года.



Рубль оказался под давлением на фоне бегства из рискованных активов, а также падения цен на нефть, отмечает аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

«Нефть подешевела на 1,82%, до 40,69 доллара за баррель. Негативное влияние на настроения участников рынка оказал общий рост количества заболеваний COVID-19 в США. Техас и Флорида остановили работу баров. Также ограничения начали вводить в некоторых европейских городах», — говорит эксперт.

Пара доллар/рубль торгуется в боковом тренде в течение месяца, продолжает Антонов. К концу месяца рубль укрепился к доллару на 0,49%, до 69,8 рубля. «Техническая картина остается на стороне рубля, при этом внешний фон ухудшается. Цена на нефть сорта Brent держится выше 40 долларов, чем сдерживает рубль от сильного падения», — заключает аналитик.

