Правительство выделило 20 млрд рублей на предоставление субсидий в 2020 году малому и среднему бизнесу, а также социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО) на профилактику коронавирусной инфекции.

Таким образом, 19,5 млрд рублей из резервного фонда Кабмина будет направлено субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) на мероприятия по профилактике коронавируса, 500 млн рублей — социально ориентированным НКО. Планируется, что в общей сложности эти средства коснутся не менее чем 450 тыс. предприятий МСП и НКО.

Как ранее сообщал премьер-министр Михаил Мишустин, субсидии планируется направить компаниям МСП, в том числе в сферах физкультуры и спорта, гостиничного бизнеса и общепита, на закупку средств индивидуальной защиты.