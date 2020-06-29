Банк России 30 июня 2020 года выпускает в обращение памятную монету из недрагоценного металла номиналом 10 рублей «Работник металлургической промышленности» серии «Человек труда». Об этом в понедельник сообщает пресс-служба регулятора.

Монета имеет форму круга диаметром 22 мм. На лицевой и оборотной сторонах монеты по окружности имеется выступающий кант. Боковая поверхность монеты — прерывистое рифление с чередующимися участками, имеющими разное количество рифов.

На лицевой стороне монеты по окружности расположены надписи: в верхней части — «Банк России», в нижней части — «2020». Слева и справа расположены изображения ветви лавра и дуба соответственно. В центре расположены число «10» и надпись «рублей» под ним, обозначающие номинал монеты. Внутри цифры «0» имеется защитный элемент в виде числа «10» и надписи «руб», наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости монеты. В нижней части расположен товарный знак Московского монетного двора.

На оборотной стороне монеты расположены стилизованные изображения металлурга в защитной одежде в процессе работы, ковша с расплавленным металлом и летящих искр; слева вверху имеется надпись: «Человек труда».

Тираж монеты — 1 млн штук.

Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории России и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.