Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о наличии возможностей для дальнейшего снижения ипотечных ставок.

«В мае, по данным Банка России, средняя ставка по таким кредитам снизилась до 7,4%, есть потенциал для дальнейшего снижения, этому способствует в том числе запуск программы льготной ипотеки под 6,5%», — сообщил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Премьер-министр сообщил о расширении возможностей для выдачи россиянам ипотеки на льготных условиях. Соответствующее распоряжение правительства уже подписано. «В рамках нового поручения президента правительство оперативно подготовило изменения в правила выдачи таких [льготных ипотечных] кредитов. Постановление уже подписано», — сказал Мишустин. Он уточнил, что максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей увеличена с 8 млн до 12 млн рублей.

Глава правительства добавил, что для других регионов сумма увеличена с 3 млн до 6 млн рублей. По его мнению, эти изменения очень важны и позволят большему числу граждан приобрести квартиры в новостройках и улучшить свои жилищные условия.

Мишустин также напомнил, что с 1 июля расширяется география применения специального налогового режима для самозанятых, который будет распространен на все регионы РФ. С этого момента минимальный возраст для граждан, которые могут зарегистрироваться как самозанятые, будет снижен с 18 до 16 лет. Самозанятые получат возможность работать без всякой отчетности и визитов в налоговый орган.

По мнению Мишустина, предложенная самозанятым форма работы является примером создания в России полноценной системы бесконтактного налогового администрирования. «Для поддержки официально зарегистрированных самозанятых на этапе начала работы предусмотрен стартовый налоговый капитал в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, в рамках поручения президента в качестве помощи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции самозанятым предусмотрен дополнительный налоговый капитал в размере одного МРОТ», — добавил Мишустин, напомнив, что этот капитал предоставляется автоматически и может быть использован для уплаты будущих налогов.