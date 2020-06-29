Более 760 тыс. самозанятых в РФ на сегодняшний день получили налоговый капитал на сумму более 9,2 млрд рублей, заявил в ходе совещания с главой Кабмина министр финансов Антон Силуанов.
«На сегодняшний день предоставлен вычет более 760 тысячам налогоплательщиков на сумму более 9,2 миллиарда рублей», — сказал Силуанов.
Он напомнил, что средства получат все, кто приобретет статус самозанятого до конца года. «С 1 июня всем самозанятым начислен так называемый налоговый вычет в размере одного МРОТ, и этот налоговый вычет будет начислен и всем тем самозанятым, которые будут зарегистрированы до конца текущего года», — напомнил он.
По словам президента, менее чем за полгода число самозанятых в России выросло более чем в 2,5 раза — с 300 тыс. до 700 тыс. человек.