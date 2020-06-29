Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне (ESI) в июне вырос до 75,7 пункта с 67,5 пункта в мае, что стало сильнейшим в истории ростом, следует из данных генерального директората по экономике и финансам Еврокомиссии (DG ECFIN).

«Зарегистрированный самый сильный рост за месяц по сравнению с предыдущим месяцем в зоне евро (+8,2 пункта до 75,7 пункта) и ЕС (+8,1 пункта до 74,8 пункта) позволил индексу ESI в обоих регионах к настоящему времени восстановить около 30% совокупных потерь марта и апреля», — говорится в релизе.

При этом аналитики, опрошенные агентством Reuters, ждали значения сводного индекса доверия к экономике ESI на уровне 80 пунктов.

ЕК добавляет, что в июне 2020 года восстановление индекса ESI, которое ориентировочно началось в мае, ускорилось.