ЮниКредит Банк уменьшил ставки по вкладам в рублях.

«Первоклассный» открывается под 3,05—3,35% (ранее — под 3,55—3,7%), а «Зарплатный» — под 3,25—3,55% годовых (прежде — под 3,75—3,9%). Срок депозитов — на 91, 181, 270, 368 дней.

«Универсальный» (от 91 до 1 101 дня) оформляется под 2,75% годовых (вместо 3,25%).

Минимальная сумма вкладов — 15 тыс. рублей. Возможны дополнительные взносы.

«Для жизни» (от 100 тыс. рублей на 368, 735, 1 101, 1 800 дней) оформляется под 4—4,3% (до этого — под 4,3—4,6%), а «PRIME» (от 1 млн рублей на 91, 181, 270, 368 дней) — под 3,5—3,8% годовых (ранее — под 4—4,15%). Дополнительные взносы не предусмотрены.

Проценты по всем вкладам выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.