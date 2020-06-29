Московский Кредитный Банк снизил ставки по депозитам в рублях. «МЕГА Онлайн» (от трех до 36 месяцев) открывается под 4,4—5% (ранее — под 4,9—5,5%), а «Гранд+» (на 370, 540, 730 дней) — под 4,75—4,8% годовых (вместо 5,25—5,3%). Предусмотрены дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Все включено» (тарифный план «Максимальный доход») привлекается под 4,3—4,75% годовых (прежде — под 4,8—5,3%). Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Все предусмотрено» (тарифный план «Накопительный») открывается под 4—4,45% годовых (до этого — под 4,5—5%). Предусмотрены дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

«Все включено» (тарифный план «Расчетный») оформляется под 3,7—4,05% годовых (ранее — под 4,3—4,7%). Возможно пополнение. Проценты ежемесячно капитализируются.

Минимальная сумма всех депозитов — 1 тыс. рублей.