Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал активнее поддерживать развитие удаленной занятости. Он отметил, что численность россиян, работающих в удаленном режиме, выросла в 30 раз по сравнению с данными на 1 апреля.

По его словам, чтобы «реально улучшить положение дел с занятостью, предстоит активнее применять новые методы в сфере трудоустройства».

«Я имею в виду, в частности, поддержку удаленной формы занятости. Сейчас число тех, кто работает в удаленном режиме, превышает два миллиона человек, то есть с 1 апреля выросло почти в 30 раз», — сказал премьер.