Государство за период 2017—2019 годов получило более 1 трлн рублей дивидендов от акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности. Об этом, как передает ТАСС, сообщил аудитор Счетной палаты Андрей Туркин.

«За период 2017—2019 годов было получено более 1 триллиона рублей дивидендов, но при этом 976 миллиардов рублей было получено от 20 акционерных обществ», — сказал он.



По словам аудитора СП, именно эти предприятия представляют интерес для государства с точки зрения получения существенного дохода. Он также добавил, что более 500 акционерных обществ за этот период ни разу не выплатили дивиденды.