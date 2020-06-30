Банки нашли новый способ стимулировать кредитование в магазинах в период пандемии и падения доходов покупателей. Почта Банк первым начал активно внедрять схему, по которой в первые месяцы действия кредита можно вносить минимальный платеж, выплачивая только проценты по займу без основного долга. О планах предоставлять отсрочку платежа в первые месяцы с даты выдачи также сообщил ОТП Банк. Другие игроки рынка POS-кредитования пока к инициативе относятся с опаской, но признают, что схема может «выстрелить» во время кризиса.

Почта Банк предложил клиентам новый подход к погашению POS-кредита: первые два — шесть месяцев после оформления займа на товар выплачивать только проценты по нему без основного долга. В результате в первые месяцы заемщик вносит равные минимальные платежи, которые возрастают во второй части срока кредита. Такой механизм дает возможность покупателям, испытывающим финансовые трудности, приобрести товар сейчас, а основную кредитную нагрузку отложить на потом.

Почта Банк разработал и начал тестировать этот механизм совместно с «М.Видео» еще в конце прошлого года, а в период пандемии тиражировал его на других партнеров. Сейчас программа «Легкий платеж» действует в сетях «Связного» («Евросеть»), Tele2, мебельных магазинах «Лазурит», «Ангстрем», «Орматек» и других.

«Всего лишь за несколько месяцев это дало отличный эффект: в апреле — мае по этой программе оформлено 6% POS-кредитов в нашем банке. И мы ожидаем, что в дальнейшем этот показатель будет расти», — рассказывает вице-президент, директор по развитию партнерской сети Почта Банка Андрей Павлов. По статистике Почта Банка, чаще всего такие кредиты берут на мобильные телефоны (74% всех продаж), а также ноутбуки, компьютеры, планшеты и телевизоры (16%), крупную и мелкую бытовую технику (9%). Средняя сумма кредита варьируется в пределах 10—40 тыс. рублей.

Подобный продукт разрабатывает и ОТП Банк с той разницей, что в первые месяцы действия кредитного договора клиент не будет по нему платить вовсе. Банк планирует предоставлять отсрочку платежа с даты выдачи кредита сроком от одного до трех месяцев, причем без увеличения платежной нагрузки на клиента после истечения срока отсрочки, рассказали в пресс-службе кредитной организации. «В настоящее время видно, что клиенты ожидают от банковского сектора шагов по снижению ежемесячной нагрузки — либо временной, либо постоянной, в зависимости от ситуации», — отмечает представитель ОТП Банка.

Другие крупные игроки на рынке POS-кредитования пока не торопятся внедрять подобный механизм. «Сейчас на рынке наблюдается рост спроса на этот продукт как со стороны клиентов, так и со стороны партнеров», — признает начальник дирекции потребительского кредитования Кредит Европа Банка Кирилл Маевский. Однако на данный момент банк не планирует введение подобной опции: это пока довольно рискованно и может послужить причиной дальнейшей просрочки, поясняет он.

«Такой продукт может быть интересен клиентам из-за низких платежей в первые месяцы, однако остается вопрос: насколько легко клиент справится с резким увеличением выплат спустя некоторое время?» — отмечает product owner команды развития внешней партнерской сети МТС Банка Артур Мельников. Директор департамента развития бизнеса Хоум Кредит Банка Владимир Борисенко считает, что в текущей ситуации клиенты предпочитают кредитные продукты с небольшими платежами, равномерно вносимыми на всем сроке кредитования.

«В период пандемии и непростой ситуации на рынке труда есть вероятность, что такая схема «выстрелит», — считает начальник управления развития банковских продуктов и проектов банка «Фридом Финанс» Мурад Шихмагомедов. В «Русском Стандарте» также полагают, что подобный продукт, действительно, может быть востребован, однако исключительно в условиях кризиса. «Здесь сказывается тот факт, что традиционно суммы POS-кредитов и так меньше, чем в остальных сегментах: потребительских кредитах, ипотеке, автокредитовании и прочих. Средний платеж по POS-кредиту находится на уровне примерно 4,5 тысячи рублей. Поэтому в стабильные времена, в отсутствие кризиса, в подобном предложении вряд ли будет острая необходимость», — отмечают в банке.

Возможно, такая схема заинтересует некоторых клиентов временной минимизацией расходов на погашение кредита, допускает старший вице-президент, директор департамента продаж банковских продуктов «Ренессанс Кредита» Сергей Васильев. «Но важно понимать, что при таком подходе сумма выплаченных клиентом процентных платежей будет больше, чем при обычном аннуитете», — подчеркивает он.

Вырастет ли переплата по кредиту для заемщика?



Разберем график платежей по программе «Легкий платеж» и сумму процентов по кредиту на конкретном примере. Размер займа — 22 741 рубль, ставка — 8,56%, срок — 24 месяца. Первые шесть месяцев платеж составляет 200 рублей, затем он увеличивается до 1 340 рублей в месяц. Итого сумма процентов по кредиту с опцией «Легкий платеж» составит 2 520 рублей. Если бы погашение кредита с теми же параметрами проводилось по обычной аннуитетной схеме, то в месяц нужно было бы вносить 1 034 рубля, а сумма уплаченных банку процентов составила бы 2 082 рубля.



Однако в случае с рассрочкой никакой переплаты для покупателя не возникает. «Проценты по кредиту компенсирует магазин, предоставляя клиенту скидку на покупку товара. Скидка соразмерна с процентами, которые будут начислены по кредиту», — объясняют в Почта Банке. Таким образом, по программе «Легкий платеж» в сумме клиент заплатит столько же, сколько и при стандартной рассрочке, — не больше цены, указанной в магазине.

Рынок POS-кредитов оттолкнулся от дна

На фоне пандемии сегмент POS-кредитования существенно сузился. Это связано, с одной стороны, со снижением потребительского спроса и временным закрытием офлайн-магазинов в крупных городах на время карантинных мер, а с другой — с заметным ужесточением риск-политик крупнейших участников рынка, отмечает старший аналитик рейтингового агентства «НКР» Егор Лопатин.

Тем не менее после провального апреля в мае сегмент POS-кредитования начал восстанавливаться, отмечают эксперты. По наблюдениям «Русского Стандарта», объем рынка POS-кредитования восстановился более чем на 60% относительно среднемесячных показателей, которые были до пандемии. В июне банк ожидает восстановления рынка на 80%, а к началу осени — примерно на 100%.

В то же время младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ксения Балясова считает, что агрессивного роста розничных портфелей в 2020 году ждать не стоит ввиду снижения уровня доходов потенциальных заемщиков и усиления риск-метрики банков. «Дальнейшая динамика в сегменте будет зависеть от развития ситуации с пандемией, но не стоит ждать его восстановления до докризисного уровня раньше следующего года», — отмечает Лопатин.

Евгения ОГУРЦОВА, Banki.ru

