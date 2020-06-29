Евросоюз продлил секторальные экономические санкции против России, введенные в связи с ситуацией на Украине, на шесть месяцев — до 31 января 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное в понедельник заявление Совета ЕС.

«Совет ЕС принял сегодня решение продлить санкции, направленные на отдельные сектора экономики России, еще на шесть месяцев — до 31 января 2021 года», — говорится в заявлении. Ранее политическое решение о продлении санкций было принято лидерами ЕС на саммите 17—18 июня в формате видеоконференции после короткого обсуждения и формального заключения, что Минские соглашения остаются не выполнены.

Экономические санкции против 15 российских компаний с широким государственным участием в нефтяном, банковском и оборонном секторах были введены Евросоюзом в конце июля 2014 года в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией.



Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. В ответ Россия ввела запрет на импорт из стран Евросоюза ряда продовольственных товаров. В марте 2015 года саммит ЕС постановил увязать отмену санкций против России с «полным выполнением Минских соглашений». С тех пор дважды в год лидеры Германии и Франции отчитываются на саммитах ЕС о ситуации с выполнением Минских соглашений. Ответственность и роль украинской стороны в процессе их выполнения при этом не учитываются.