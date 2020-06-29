По итогам 2020 года объем промышленного производства в России в целом может сократиться на 8,6%. Такой прогноз главы Минпромторга Дениса Мантурова приводит РБК со ссылкой на его интервью «Ведомостям».

Правительство пока не утвердило прогноз социально-экономического развития России с учетом пандемического кризиса, однако 21 мая Минэкономразвития представило базовый прогноз, согласно которому по итогам этого года промышленное производство сократится на 5,4%. При этом тогда ожидалось, что уже в 2021 и 2022 годах отрасль выйдет на темпы прироста в 3,3%. В июне, как стало известно РБК, ведомство пересмотрело некоторые параметры прогноза.

Как сообщил «Ведомостям» Мантуров, теперь, согласно базовому варианту прогноза МЭР, промышленное производство в 2020 году сократится примерно на 5,2%, а в обрабатывающей промышленности оно снизится на 2,8%.

Росстат оценил масштабы сокращения промпроизводства в мае и за пять месяцев В мае показатель упал на 9,6% по отношению к маю 2019-го и на 5,5% по отношению к апрелю этого года.

«Мы совпадаем с позицией Минэкономразвития. Однако снижение промышленного производства по итогам года может оказаться и сильнее — на 8,6% в целом и на 13,2% в обрабатывающих производствах», — сказал Мантуров.



Министр заметил, что сценарий, по которому будут действовать власти, зависит от общеэкономической ситуации и от того, как дальше будет развиваться ситуация с коронавирусом и связанными с ним ограничениями. По словам Мантурова, большое значение будет иметь потребительский спрос. Восстановления промышленности до уровня 2019 года власти ожидают в 2021 году, заметил министр.