Законопроект, разрешающий использовать средства материнского капитала для обеспечения дистанционного обучения ребенка, то есть покупки необходимых для этого гаджетов, внесен в Госдуму. Инициатива, разработанная Новгородской областной думой, опубликована в понедельник в электронной базе данных нижней палаты парламента, уточняет ТАСС.

В законодательство предлагается внести поправку о праве «распоряжаться средствами материнского капитала в рамках направления их на получение образования ребенком (детьми) посредством оплаты товаров и услуг, предназначенных для реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий».



Разработчики инициативы отмечают, что с переводом школ на «дистанционку» многие семьи, особенно многодетные, столкнулись с проблемой освоения детьми учебного материала из-за отсутствия компьютеров. Это препятствует реализации конституционного права на образование, говорится в пояснительной записке.