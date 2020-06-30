Депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил ввести в России налог на сверхдоходы. Миллиардеры должны отдавать в бюджет большую часть своего заработка, написал политик на своей странице в Twitter.

России нужен налог на сверхдоходы. Такой налог надо было ввести ещё при Ельцине, когда банкиры возвращались из Кремля и смеялись над народом. Миллиардеры должны отдавать стране большую часть доходов. Мы не придумываем нового, такая система давно работает в США и Европе.

— Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) June 29, 2020

Ранее в обращении к россиянам президент Владимир Путин предложил увеличить ставку подоходного налога для тех, кто зарабатывает более 5 млн рублей в год. С 1 января часть дохода, превышающая эту сумму, будет облагаться НДФЛ по ставке 15%, а не 13%. По словам главы государства, это позволит выручить порядка 60 млрд рублей в год. Эти деньги направят исключительно на лечение детей с орфанными заболеваниями.