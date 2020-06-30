Рубль слабеет к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар прибавил 25 копеек, а евро — 17 копеек по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 70,32 рубля (плюс 33 копейки), курс евро — 78,83 рубля (плюс 14 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, во вторник у пары доллар/рубль две целевые зоны. По его словам, если давление усилится, то покупатели двинутся к уровню 70,7 рубля. Если уровень 69,85 рубля не устоит, то высока вероятность возвращения доллара к 69,17 рубля.

«Пара доллар/рубль вчера уверенно уходила выше отметки 70. Все говорит в пользу того, что пара выйдет вверх их боковика 68—70 и потихоньку пойдет в сторону следующего сопротивления в районе 73. Опять-таки из-за завтрашнего выходного вполне возможно сокращение позиций по рублю во второй половине дня», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.