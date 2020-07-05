Банк «Уралсиб» повысил безопасность интернет-банка и мобильного банка для юридических лиц, предоставив пользователям сервисов дистанционного банковского обслуживания возможность мобильной аутентификации и электронной подписи PayControl.

Платформа PayControl была разработана резидентом IT-кластера фонда «Сколково» российской компанией SafeTech, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Внедрение данного решения в интернет- и мобильный банк для юридических лиц обеспечило клиентам «Уралсиба» возможность легко и безопасно совершать финансовые операции на своем смартфоне:

без использования дополнительных устройств (токенов или смарт-карт, генераторов паролей);

без ручного ввода реквизитов платежа и кодов подтверждения;

без задержек и отмены операций, связанных с ожиданием или недоставкой СМС-сообщений и push-уведомлений;

одним движением по экрану смартфона.

Основное преимущество PayControl, по сравнению с традиционными способами подтверждения платежей (в частности, одноразовым паролем в СМС или push-уведомлении), заключается в том, что код подтверждения операции формируется непосредственно на мобильном устройстве клиента. Он привязывается к реквизитам трансакции, и даже его перехват мошенниками не приведет к краже средств со счета.

«Использование PayControl позволяет эффективно противостоять наиболее актуальным атакам на клиентов: перехват одноразовых кодов подтверждения в СМС и push, использование зловредного программного обеспечения на компьютерах и мобильных устройствах пользователей», — отмечают в банке.