С октября нынешнего года электронные извещения о ДТП начнут приходить всем российским автомобилистам. Об этом сообщил президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс на онлайн-форуме страховых инноваций Innolns-2020. Пока в таком формате они в тестовом режиме рассылаются в четырех регионах: Москва и область, Санкт-Петербург и Ленинградская область.

«Кроме того, в декабре 2020 года информационные сервисы появятся в мобильном приложении РСА, а в июне 2021 года мы сможем выйти на электронное урегулирование убытков в нем, — сообщил он, добавив, что РСА планирует продолжить развивать действующие приложения «ДТП.Европротокол» и «Помощник ОСАГО», чтобы выйти на бесшовный режим взаимодействия с потребителями. — Таким образом произойдет интеграция мобильных приложений страховых компаний и цифровых сервисов».

Совершенствование электронных сервисов стало возможным после запуска 28 июня в промышленную эксплуатацию новой Автоматизированной информационнной системы (АИС) ОСАГО. «Новая версия минимизирует количество ошибок, — сообщил Игорь Юргенс. — Более качественно соответствует запросам как автовладельцев, так и ГИБДД, которая видит онлайн все полисы и протоколы к ним, фиксирует и проверяет КБМ и наличие полиса».

По его словам, проверку наличия полисов ОСАГО через видеокамеры уже начали в Москве. АИС ОСАГО позволяет обрабатывать в десятки раз больше запросов, а в перспективе и больше. За два дня работы к системе подключились 37 страховых компаний.