Использование бесконтактных платежей за время пандемии и режима самоизоляции выросло на 40%, сообщил генеральный директор Visa в России Михаил Бернер на онлайн-конференции «Прокачай бизнес».



«Мы видим, что использование бесконтактных платежей выросло на 40%, мобильных платежей — на 30%», — сообщил Михаил Бернер.

Visa проанализировала, как поменялись потребительские предпочтения за время пандемии. Опрос показал, что 38% россиян впервые начали пользоваться e-commerce-платформами, 23% — стали пользоваться доставкой продуктов на дом. 30% малых предприятий перешли на работу в электронную коммерцию, то есть перевели свой бизнес в онлайн.