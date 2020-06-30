Количество безработных в России в настоящее время составляет 2,7 млн человек. Об этом заявил замглавы Роструда Денис Васильев на круглом столе «Управляем квалификациями — моделируем будущее» в рамках Российской недели бизнеса.

«Сейчас у нас количество безработных на сегодняшнюю дату уже насчитывает 2 миллиона 700 тысяч человек — это практически на 2 миллиона больше, чем было зарегистрировано в то же время в прошлом году — это серьезное давление, которое мы испытываем», — сказал Васильев.