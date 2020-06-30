Серьезная проблема с поиском работы возникнет после пандемии — большое число претендентов на одну должность приведет к снижению заработной платы. Об этом заявил замглавы Роструда Денис Васильев на круглом столе «Управляем квалификациями — моделируем будущее» в рамках Российской недели бизнеса.

«Когда начнет проходить этот шлейф эпидемии, то мы столкнемся с серьезной проблемой, конечно, поиска работа. Большое число претендентов на одну должность приведет к снижению заработной платы. И наиболее уязвимыми окажутся [такие] категории, как студенты, которые не имеют опыта работы», — сказал он.

Васильев отметил, что меньше всего во время пандемии пострадали профессии, связанные с IT-сферой, а наиболее уязвимыми оказались отрасли, где необходимо личное взаимодействие между людьми.

«Если говорить о профессиях, сложно будет тем, кто занимался туроператорским бизнесом. [Также пострадают] экскурсоводы, секретари, пилоты, бортпроводники, парикмахеры, фитнес-тренеры. Это все категории, которые сейчас попали в сложную ситуацию, мы это тоже фиксируем через нашу службу занятости», — добавил замглавы Роструда.