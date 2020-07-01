UsabilityLab представила рейтинг доступности мобильных банковских приложений для физических лиц — 2020.
«В рейтинг вошли 15 банков. Каждое банковское приложение оценивалось по набору базовых сценариев, создавались профили доступности и рассчитывался рейтинг доступности iOS- и Android-приложений. Первые места заняли Сбербанк, Альфа-Банк и Росбанк», — говорится в релизе.
Общий рейтинг доступности мобильных банковских приложений для физических лиц:
- Сбербанк;
- Альфа-Банк;
- Росбанк;
- МТС Банк и Россельхозбанк;
- Тинькофф Банк;
- Райффайзенбанк;
- Промсвязьбанк и ЮниКредит Банк;
- ВТБ;
- Хоум Кредит Банк;
- «Открытие»;
- Газпромбанк;
- Банк «Санкт-Петербург»;
- «Русский Стандарт».
Если в части нарушений моторики, слуха и речи мобильные приложения банков почти не различаются по уровням доступности, то в части незрячих и слабовидящих банковские приложения показали разную доступность, отмечают эксперты.
Лидеры доступности для незрячих пользователей на платформе Android:
- Сбербанк;
- Тинькофф Банк, ЮниКредит Банк;
- ВТБ.
Лидеры доступности для незрячих пользователей на платформе iOS:
- Сбербанк;
- Россельхозбанк;
- Промсвязьбанк.
Лидеры доступности для слабовидящих пользователей:
- Альфа-Банк, Газпромбанк;
- Райффайзенбанк, Сбербанк, МТС Банк, Росбанк, Россельхозбанк.