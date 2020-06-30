Сбербанк заключил с компанией «Аэрофлот» кредитное соглашение на сумму 31 млрд рублей сроком на пять лет. Об этом сообщили в банке, уточнив, что заемщик планирует направить кредитные средства на оплату текущих расходов на авиакеросин, наземное обслуживание, приобретение запчастей и ремонт авиатехники, выплату заработной платы, оплату капитальных вложений и расходов по лизингу воздушных судов.

В качестве обеспечения по кредиту планируется получение государственной гарантии РФ.

«В настоящее время мы наблюдаем оживление авиаперевозок. Кредит позволит компании обслуживать текущие расходы и выполнять обязательства перед партнерами до полного восстановления рынка», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

В мае сообщалось, что Сбербанк и «Аэрофлот» согласовали реструктуризацию лизинговых обязательств авиакомпании.



В июне СМИ написали, что власти рассматривают возможность докапитализировать «Аэрофлот» на 80 млрд рублей: в частности, описывался вариант, при котором правительство вложит в авиакомпанию 50 млрд, а остальные 30 млрд могут выделить ВТБ и Российский фонд прямых инвестиций. По словам министра транспорта РФ Евгения Дитриха, «необходимость оплаты труда персонала в условиях, когда авиаперевозки не восстановились, для «Аэрофлота» — серьезная проблема».